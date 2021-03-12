شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطعيم كبار السن والأمراض المزمنة بـ«حميات الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطعيم كبار السن والأمراض المزمنة بلقاح كورونا بالأقصر

واصلت مستشفى حميات الاقصر، ومركز تحيا مصر ، تطعيم كبار السن والأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد الذى حددته وزارة الصحة للتطعيمات، والذى وصل حتى الان عدد الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا ٩٠ شخص ممن سجلوا بياناتهم على الموقع المحدد للتسجيل.

وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالاقصر، انه ان مستشفى حميات الاقصر ومركز تحيا مصر لعلاج الفيروسات يستقبلان الأشخاص الذين سجلوا على موقع الوزارة للحصول على التطعيمات من كبار السن والأمراض المزمنة، لتلقى المصل الخاص بفيروس كورونا .

وأوضح «ايوب»، أنه تم تخصيص الفرق الطبية، بالحميات لتطعيم الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرا إلى أن التطعيم مستمر يوميا وفي جميع ايام الاسبوع، بما فيها يومي الخميس والجمعة، لافتا إلى أنه يجري تطعيم المسجلين على برنامج وزارة الصحة لراغبى الحصول على اللقاح.