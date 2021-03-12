شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: القاهرة لديها شروط يجب على تركيا تنفيذها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير عبدالرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أى اتجاه للتصالح مع تركيا، حميد، لكن الأمر يتطلب أن تحترم «أنقرة» المطالب والشروط المصرية لهذه المصالحة، وأن توضح موقفها من دعمها للإرهاب وجماعة الإخوان، مع ضرورة وقف المنابر الإعلامية التى تهاجم مصر، وكذلك تحديد موقفها من تدخلاتها وأطماعها فى البلدان العربية، وفى مقدمتها «ليبيا وسوريا» كشرط أســــــاسى، لأن مصــــر لن تتصالح دون مقابل.

وأضاف صلاح: «إذا قبلت تركيا تنفيذ الشروط والمطالب المصرية للمصالحة معها، فلن يكون لدى الجانب المصرى أى أزمات».

وأضاف «صلاح» أن هدف تركيا من السعى لهذه المصالحة، تحقيق مصلحتها فى المقام الأول، لأنها تعانى على عدد من الأصعدة، سواء كان ذلك على الصعيد الاقتصادى أو السياسى والعسكرى، إذ إن الاقتصاد التركى أصبح نازفًا، وسياسيًا أصبحت تركيا فى عزلة أوروبية بسبب مواقفها وأطماعها فى غاز المتوسط ومحاولتها إيجاد موضع قدم فى هذه المنطقة الغنية بحقول البترول.

وحول مخاوف اليونان من إتمام هذه المصالحة بين مصر وتركيا، أشار «صلاح» إلى أن مصر فتحت باب التفاهم مع تركيا فى منطقة شرق البحر المتوسط الغنية بموارد الغاز الطبيعى عبر إعلانها مناقصة للبحث عن الطاقة الهيدروكربونية، آخذة بعين الاعتبار حدود الجرف القارى لتركيا.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «مصر دولة تحترم اتفاقياتها مع الدول الأخرى على مر التاريخ، ولم تخن شريكًا لها، والاتفاقيات التى تمت مع اليونان لا يمكن الحيد عنها».