شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير فى ذكرى يوم الشهيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدّى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صلاة الجمعة، بمسجد المشير طنطاوى، تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى «يوم الشهيد والمحارب القديم»، بحضور الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود وطلبة الكليات والمعاهد العسكرى.

وألقى خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خطبة الجمعة، إذ أكد خلالها فضل الشهادة فى سبيل الله، وأن الله اختص الشهداء بأعظم المنازل وأعلاها، قائلًا: «إحياء ذكرى يوم الشهيد يذكر بأنبل البشر بعد الأنبياء والرسل وهم الشهداء، وأنهم استحقوا أن يكونوا وسامًا على صدر الوطن خالدين فى ذاكرته وفى قلوب أبنائه أبدًا، وذلك لأنهم بذلوا دماءهم الغالية فداء لدينهم وأرضهم».

وأضاف «الجندى» أن الإسلام رفع من قدر المرابطين فى سبيل الله لصون مقدرات الوطن، وردع كل من تسوّل له نفسه بالاعتداء على الوطن، منوهًا بثناء النبى (صلى الله عليه وسلم) على العين الساهرة للحراسة فى سبيل الله إذا يقول: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس فى سبيل الله».

واختتم «الجندى» خطبته بالدعاء للشهداء.