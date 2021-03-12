شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يلغي العقوبات على عائلة مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

وذكرت الدول الأعضاء في بيان: «تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة».

وأضافت أنه «بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسع التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها».

وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك عائلة مبارك "زوجته ونجلاه وزوجاتهما" إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وتوفي الرئيس مبارك في فبراير من العام الماضي عن عمر يناهز 91 عاما.

وتضمنت العقوبات التي تمت مراجعتها سنويا تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الكتلة المكونة من 27 عضوا.

وفرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العقوبات على مبارك وعائلته في مارس 2011 بناء على دعاوى قضائية رفعت بحقهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة.

وطعنت عائلة مبارك في الإجراءات العقابية أمام المحكمة. وشهدت مصر سنوات من عدم الاستقرار في أعقاب الإطاحة بـ مبارك .

وأطيح بـ مبارك من السلطة في 11 فبراير 2011، بعد احتجاجات ثورة 25 يناير.