شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة في لقاء مع شباب بالصعيد بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الجمعة، مجموعة من شباب وفتيات الصعيد في لقاء حواري مفتوح، ضمن برنامج زيارته لمحافظة الأقصر.

أقيم اللقاء بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بالأقصر بمشاركة مجموعات من شباب الأقصر والصعيد، وعدد من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج رحلات قطار الشباب، بحضور محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، وحفني بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وعدد من قيادات الوزارة.

فى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي: «إن مصر تعيش عصر نهضة شاملة في مختلف المجالات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتشهد الدولة حجما كبيرا من المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل».

وزير الشباب فى لقاء حوارى مع شباب الصعيد

أكد أهمية مواصلة الشباب للتعلم، واكتساب المزيد من المهارات، وبذل الجهد لتحقيق أهدافهم، مشيراً إلى برامج ومشروعات الوزارة التي تنفذها من أجل تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، وإقامة ملتقيات توظيف للشباب بالقطاع الخاص.

وزير الشباب فى لقاء حوارى مع شباب الصعيد

وزير الشباب فى لقاء حوارى مع شباب الصعيد

كما دعا الوزير الشباب إلى التعرف على حقائق الأمور والإنجازات الكبيرة التي تشهدها البلاد، والابتعاد عن الشائعات والتصدي لها، والمشاركة في حملة «تصدوا معنا» التي تتبناها الوزارة في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وزير الشباب فى لقاء حوارى مع شباب الصعيد

تطرق الوزير- في حديثه- إلى برنامج رحلات قطار الشباب الذي تنفذه الوزارة للأقصر وأسوان، وأهميته في الترويج السياحي بالمحافظتين، وتعريف شباب مصر بالمعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها البلاد، وحرص الوزارة على توفير أفضل إقامة للمشاركين، وقياس ردود أفعالهم حول احتياجاتهم من البرنامج لإدراجه لاحقاً في الأفواج القادمة مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وزير الشباب فى لقاء حوارى مع شباب الصعيد

من جانبه، أوضح نائب محافظ الأقصر أن المحافظة تحتفل بإنجازات جديدة تخدم شباب ومواطني المحافظة، مشيداً بإضافات وزارة الشباب والرياضة بالأقصر على مستوى الإنشاءات والبنية التحتية، والأنشطة والبرامج الرياضية المقدمة للنشء والشباب.

وزير الشباب فى لقاء حوارى مع شباب الصعيد

كان وزير الشباب والرياضة قد قام بجولة تفقدية داخل المدينة الشبابية بالأقصر قبل بدء اللقاء الحواري؛ لرصد معدل الإنجاز المحقق على صعيد صيانة وتطوير إنشاءات المدينة.