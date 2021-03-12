شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تقرر صرف 30 ألف لذوي المتوفين و15 ألف للمصاب بحريق مصنع العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على زيارة مصابي حريق مصنع الملابس بالعبور في مستشفي السلام التخصصي، للاطمئنان علي حالة المصابين من الأطباء المشرفين علي الحالات.

كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي علي لقاء أسر المصابين، وذلك للاطمئنان علي حالة ذويهم، كما استمعت إلي مطالبهم، مؤكدة حرص الوزارة علي تلبية كافة مطالبهم.

وقررت نيفين القباج رفع قيمة المساعدات لأسر ضحايا ومصابي الحريق الذي شب في مصنع للملابس بالعبور، حيث وجهت بصرف 30 ألف جنيه لأسرة المتوفى، و15 ألف جنيه لكل مصاب تصرف من وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجمعية الشرعية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لأسر الضحايا، وتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم من قبل جمعية الهلال الأحمر المصرى.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مجدى حسن وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، بحصر كافة المصابين وعدد المتوفين الذين جرى التأكد من هويتهم لبدء صرف التعويضات لأسرهم بشكل عاجل.





جانب من زيارة زيرة التضامن مصابى حريق العبور



وزيرة التضامن تزور مصابى حريق العبور



وزيرة التضامن تزور مصابى حريق مصنع العبور



وزيرة التضامن خلال زيراتها مصابى حريق العبور



وزيرة التضامن خلال زيراتها مصابى حريق مصنع العبور







