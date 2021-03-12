شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعد لـ«تصنيع إطارات السيارات» بجميع أنواعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على دراسة الجدوى النهائية لإنشاء مصنع إنتاج إطارات السيارات بجميع أنواعها، والمقرر إقامته بالشراكة بين وزارتى قطاع الأعمال والإنتاج الحربى و«العربية للتصنيع».

وجرت المباحثات النهائية عبر «الفيديو كونفرانس» مع شركة «رونالد برجر» الألمانية، إحدى الشركات الاستشارية العالمية، ومقرها فرنسا، إذ تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات.

فى هذا الصدد، أكد «توفيق» أن هذا التعاون يُعد خطوة مهمة لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل فى صناعة إطارات السيارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليًا وفقًا لمعايير الجودة العالمية، فضلًا عن تعزيز هذا النوع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية لتلبية احتياجات السوق المحلية وإحلال الواردات من الإطارات، بالإضافة إلى التصدير للخارج.

من جانبه، أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا التعاون يعكس التكامل بين «الإنتاج الحربى» ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة، ومنها وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا حرص الوزارة التام على توجيه الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة، ما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومى للبلاد.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه تمت مناقشة وبحث جميع جوانب دراسة الجدوى النهائية من شركة «رونالد برجر» العالمية، بشأن تأسيس تحالف صناعى وطنى قوى لصناعة إطارات المركبات من جميع الأنواع، ومنها سيارات النقل والأتوبيسات والجرارات الزراعية والمُعَدّات الثقيلة.

وأكد «التراس» أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.