شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يصل بغداد للمشاركة في المؤتمر الأول للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إلى العاصمة العراقية بغداد فى مستهل زيارة رسمية لدولة العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه والمقرر عقده يومي ١٣-١٤ مارس ٢٠٢١.

كان في استقبال عبد العاطي لدى وصوله المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي، والسفير وليد إسماعيل السفير المصري لدى العراق.

وقال الدكتور عبد العاطى إن المشاركة في مؤتمر بغداد الدولي للمياه تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة تهدد مواردها المائية.

ومن المقرر أن يناقش الوزيران التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه، كما سيلتقي الدكتور عبد العاطى بعدد من الوزراء على هامش المؤتمر.