شكرا لقرائتكم خبر عن «النسف الحذر».. محافظ الجيزة يكشف تفاصيل تفجير عقار فيصل بالديناميت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال إزالة العقار المحترق والكائن بنطاق مركز ومدينة كرداسة بحضور معظم قيادات المحافظة والأجهزة المعنية والذي تم بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بأنه تم بالتفجير والنسف الحذر والذي انتهى كما هو مخطط، دون أي خسائر على الطريق الدائري أو العقارات المجاورة وفق توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أنه عقب إطفاء الحريق الذي شب بالعقار تمت الاستعانة بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومركز بحوث الإسكان والبناء ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط والذي انتهت جميعها إلى ضرورة إزالة العقار باتباع أسلوب النسف الحذر وعدم اللجوء للأسلوب التقليدي في الإزالة وعلى أن يتم ذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأشار المحافظ إلى أنه على ضوء ذلك تم التنسيق مع القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكما عهدها دائما في المشروعات التي تكلف بها قامت بمعاينة العقار عدة مرات وانتهت بالتنسيق مع المحافظة وأجهزة وزارة الداخلية إلى تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ وتم بحمد الله إزالة العقار دون أي خسائر.

وجهه المحافظ الشكر إلى القوات المسلحة وأجهزتها المختلفة وخاصة الهيئة الهندسية وكذا وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة وخاصة قطاع أمن الجيزة على دورهم في تأمين العقار قبل وأثناء تنفيذ الإزالة، وشهد موقع الإزالة إجراءات أمنية مشددة حفاظاً على سلامة المواطنين منها إخلاء العقارات المجاورة وتنفيذ عدد من التحويلات المرورية من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة بنطاق الطريق الدائري حفاظاً على سلامة المواطنين ولعدم إحداث إعاقات مرورية.

وناشد المواطنين ضرورة التعاون مع المحافظة في الإبلاغ عن أي من الأنشطة الخطرة بالعقارات التي يقطنون بها حتى لا تتكرر المشكلة مرة أخرى معرباً عن تمنياته للجميع بالسلامة وعدم حدوث أي مكروه مستقبلاً.