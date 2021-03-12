شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج المباحث المصرية السودانية .. حزمة اتفاقات بين دولتي وادي النيل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وزير الاستثمار السودانى الدكتور الهادى محمد إبراهيم عن مباحثات جرت مع مصر حول مشروعات كبرى فى الطرق والجسور، بالإضافة لمشروعات الطاقة.

وقال، فى تصريحات لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا): «اتفقنا على تفعيل الاتفاقية الخاصة بالربط الشبكى، كما تم الاتفاق على تبادل التدريب بين الجانبين المصرى والسودانى».

وأوضح وزير الاستثمار السودانى أنه بحث مع رئيس جهاز الاستثمار المصرى الجوانب المتعلقة بالإنتاج الحيوانى، وأكد له أن السودان يعمل على الدخول فى مجال صناعة اللحوم ومخلفاتها، والذى يتطلب إنشاء محاجر حديثة وتسمين وتربية المواشى.

وكشف «الهادى» أيضاً عن اتفاق مع الجانب المصرى لعقد لقاء عاجل مع رجال الأعمال المصريين فى مجال إنشاء وتبادل الموانئ.

كما ناقش اللقاء أيضاً موضوعات تتعلق بقانون الاستثمار فى السودان والشراكة بين القطاع الخاص والعام.

من جانبه، أكد وزير المالية السودانى الدكتور جبريل إبراهيم لدى لقائه نظيره المصرى على ضرورة تقوية العلاقات الثنائية وتبادل المنافع المشتركة بين الجانبين السودانى والمصرى، وأكد أن النجاحات التى تتحقق فى أى بلد تنعكس على الطرف الآخر.

وقال الوزير السودانى لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، الجمعة، على هامش زيارته إلى القاهرة، الخميس، برفقة رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك على رأس وفد رفيع المستوى، إنه ناقش مع وزيرة التعاون الدولى المصرية العلاقة مع المؤسسات الإقليمية والدولية فى التعامل مع برنامج الدول المثقلة بالديون وكيفية معالجة مشكلة ديون السودان.

وأشار وزير المالية السودانى إلى أن وزيرى مالية البلدين بحثا إمكانية الدخول فى مؤتمر باريس خلال مايو القادم وكيفية الاستفادة من الموقف القوى لدى مصر لدعم هذا المؤتمر. وأضاف أن مصر نجحت فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى من خلال تجاوز العقبات للوصول إلى المرحلة الحالية.

أما وزير النقل السودانى ميرغنى موسى، فوصف لوكالة الأنباء السودانية زيارته لمصر برفقة رئيس الوزراء السودانى بالمهمة والتاريخية فيما يتعلق بالمشروعات ذات الصلة بالنقل.

وقال، فى تصريح لـ«سونا»، إن هناك شراكات بين الجانبين السودانى والمصرى فى النقل النهرى والسكك الحديدية والنقل البرى وهيئة الموانئ البحرية والناقل الجوى سودانير.

وأضاف الوزير: «التقيت مع وزير النقل المصرى والطيران، وأكدنا على الاستمرار فى الاتفاقات الثنائية ومراجعة بعضها للتحسين»، مشيراً إلى أن هناك مشاريع طموحة ومراقبة فى مجال السكة حديد عبر توصيل خط السكة حديد إلى حلفا وبناء رصيف فى ميناء حلفا.

واتفق الجانبان على تبادل التدريب فى مجال سائقى الرافعات الجسرية بالموانئ السودانية ومراجعة تجويد تشغيل المعابر بين السودان ومصر، خاصة معبرى أشكيت وأرقين.