شكرا لقرائتكم خبر عن بدء زراعة الحقول الإرشادية لمحصول القطن موسم ٢٠٢١ في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة في الفيوم إنه تم البدء في زراعة الحقول الإرشادية لمحصول القطن موسم ٢٠٢١، حيث تمت زراعة الحقل الإرشادى بمركز سنورس الصنف جيزة 95، وذلك بحضور المهندس مصطفى عبدالظاهر، مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية، والمهندس ممدوح إبراهيم، وجهاز الإرشاد والمكافحة بالمديرية والمركز.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ كافة التوصيات الفنية من الحرث ثلاث مرات متعامدة والتشميس لمدة أسبوعين وإضافة السماد العضوى المتحلل بمعدل ١٠-٢٠ مترا مكعبا وإضافة السوبر فوسفات بمعدل ٢٢ وحدة والتخطيط بمعدل ١١_١٢ خط في القصبتين والزراعة في جور بمسافة ٢٠ سم بين الجور، وقد تمت باستخدام البلانتر لما له من فوائد عديدة، منها توفير نفقات العمالة وانتظام توزيع البذرة على مستوى الجور وبين الجور والتوفير في التقاوى والصنف المنزرع جيزة ٩٥.