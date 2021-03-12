شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة الهلال الأحمر تقدم الرعاية الصحية لأهالى الشيخ زويد والكرامة بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت قافلة الهلال الأحمر المصرى، الرعاية الصحية لأهالى مركز ومدينة الشيخ زويد وحى الكرامة في العريش بشمال سيناء، بالتعاون مع المحافظة والصحة والتضامن الاجتماعى .

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن هناك اهتمام كبير بقطاع الصحة في المحافظة، وأن الدولة لا تتأخر عن دعم مستشفيات شمال سيناء، علاوة على دعم الدكتورة وزيرة الصحة لها بكل الأجهزة والمعدات الحديثة .

وأشار المحافظ خلال استقباله لأعضاء القافلة في نهاية عملهم بعد ظهر اليوم إلى أن القافلة الطبية جاءت ضمن مبادرة الهلال الأحمر المصرى بالتنسيق بين المحافظة ووزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى بهدف توفير الرعاية الصحة للمناطق الأكثر احتياجا وتقديم الخدمة الطبية المجانية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.،علاوة على الترفيه عن الأطفال وادخال الفرحة اليهم .

وأشار المحافظ إلى تنفيذ القافلة الطبية في مختلف التخصصات الطبية لإجراء الكشف الطبى على المواطنين من أهالى مركز ومدينة الشيخ زويد والقرى والتجمعات التابعة إلى جانب حى الكرامة بالعريش، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى والصحة والتضامن الاجتماعى، وقد استمرت لمدة 4 أيام في مستشفى الشيخ زويد المركزى وعدد من المراكز الطبية والوحدات الصحية .

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للهلال الأحمر المصرى صاحب المبادرة العظيمة، والذى أوفد القافلة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وادخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال، كما قدم الشكر إلى جامعات: القاهرة والأزهر وعين شمس التي شاركت بأساتذتها في القافلة إلى جانب عدد من المتطوعين في القافلة.

أعلن المحافظ أنه سيتم تجهيز مستشفى العريش لاجراء عمليات الرمد من المياه البيضاء والزرقاء عن طريق أساتذة الجامعات. وقام المحافظ بتكريم أعضاء القافلة ومنحهم شهادات تقدير ( تقديرا لجهودهم ).. بحضور كل من: الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، سعدية محمود حسين مدير عام التضامن الاجتماعى، وعمر على محمد مدير فرع الهلال الأحمر المصرى بالمحافظة .

أعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أنه تم توقيع الكشف الطبى على نحو 2400 حالة مرضية عن طريق قافلة الهلال الأحمر المصرى الطبية الموفدة بالتعاون مع جامعات: القاهرة والأزهر وعين شمس وعدد من الأساتذة المتطوعين، كما تم صرف العلاج اللازم لهم مجانا .

وأضاف أنه إلى جانب توقيع الكشف الطبى المجانى تم إجراء الأشعة والفحص والتحاليل من خلال أطباء القافلة مجانا أيضا.. كما تم اجراء عدد 9 عمليات داخل مستشفى الشيخ زويد المركزة، وتم احالة العمليات الكبرى لاجرائها على نفقة الدولة والتأمين الصحى.. علاوة على احالة عدد آخر لعمل نظارة طبية لهم .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن قوافل الهلال الأحمر مستمرة منذ أكثر من عام بالتعاون مع المحافظة والصحة والتضامن الاجتماعى، وأن هذه القافلة تعد رقم 13 ضمن خطة لتقديم الخدمة الطبية المجانية لمختلف مراكز ومدن المحافظة عن طريق جامعات: القاهرة والأزهر وعين شمس ومجموعة من المتطوعين .

وقد قدمت هذه القافلة خدماتها من خلال: مستشفى الشيخ زويد المركزى، مركز رعاية الأمومة والطفولة بالشيخ زويد، الوحدة الصحية بقريتى أبوطويلة والشلاق، علاوة على حى الكرامة بالعريش.

ومن جهة أخرى، تم على هامش عمل القافلة قيام متطوعو الهلال الأحمر المصرى بتنفيذ برنامج تثقيفي وترفيهى للأطفال وتقديم الارشادات الطبية للمواطنين للتوعية بأهمية اتخاذ الاجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا والأمراض المعدية.

يذكر أن القافلة كانت تحت رعاية كل من: الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، سعدية محمود حسين مدير عام التضامن الاجتماعى، وعمر على محمد مدير فرع الهلال الأحمر المصرى بالمحافظة، إلى جانب طارق محمد عابد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، ايهاب بكير سكرتير عام مجلس مدينة الشيخ زويد، والدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد.