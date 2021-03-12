شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد منافذ الحسينية للبدء في تطويرها ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، يرافقه المهندس حسام عادل، والمهندس سيد مصطفى من اللجنة المشكلة من المكتب الاستشاري المكلف من قبل وزارة الصحة والسكان، لتطوير ورفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بمركز ومدينة الحسينية، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، بالمرور على وحدات الرعاية الصحية الأولية بالمركز.

تفقد المراكز الطبية بسماكين الغرب، والشيخ بشير، ومنشأة أبوعامر، وأم صوير، وإزولين، وسعود، وجزيرة عليوة، والمركز الطبي بالحسينية، تم خلالها المعاينة على الطبيعة للمباني، ومراجعة التقارير الفنية للوحدات والتي سيتم تطويرها ما بين إنشاء مبانٍ جديدة، وإحلال وتجديد، لرفع كفاءتها حسب الحالة الفنية لكل وحدة.

كما تفقد وكيل الوزارة خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، والخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة، والأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وقام بمتابعة نشاط هذه الوحدات ومؤشرات أدائها، والتأكد من انتظام سير العمل.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والدعم المستمر من وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، لافتا إلى أن تكلفة المشروعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضي تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة.