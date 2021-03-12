شكرا لقرائتكم خبر عن رجل دين مسيحي يتبرع بفرش مسجد محطة مياه غرب سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرع القمص يوسف فرنسيس سامى، رئيس مجلس إدارة جمعية بيت الرحمة للأيتام بسوهاج، بفرش سجاد لمسجد محطة مياه شرب سوهاج غرب.

وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأنه يجرى حاليا أعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه شرب سوهاج غرب، وأن من ضمن تلك الأعمال طلاء مسجد المحطة، لافتا إلى أنه أثناء تنفيذ تلك الأعمال شاهد القمص يوسف فرنسيس من مقر إدارته لجمعية بيت الرحمة أعمال الطلاء للمسجد فتقدم بهدية تتمثل في سجاد لفرش المسجد، وكذلك مكنسة كهربائية، وذلك في إطار تدعيم روح المحبة والإخاء بين مسلمي ومسيحي الوطن الواحد.

وأكد اللواء بدري، أن تلك المساهمة ليست بجديد بين أبناء الوطن وأن العلاقات الودية هي التي تسيطر على جميع المصريين، وأن هذه المبادرة تجسد مشهدا من مشاهد الوحدة الوطنية في مصر.