شكرا لقرائتكم خبر عن حملات في أحياء السويس لمتابعة المرافق والخدمات والنظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت المهندسة فاتن إبراهيم رئيس حى فيصل بمشاركة الإدارات الهندسية والتنظيم والمتابعة الميدانية وفريق إدارة الأزمات بالحى، بحملة تمت فيها إزالة بناء مخالف في المهد قام بالبناء بدون ترخيص بقرى شباب الخريجين بنطاق حي فيصل للحفاظ على أملاك الدولة وتم عمل محاضر للمخالفين وإيقاف جميع أعمال البناء، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بمتابعة المرافق والخدمات والنظافة العامة وحركة الشارع على مستوى الأحياء وبمتابعة مستمرة من خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة.

يستمر العمل بحي عتاقة بإشراف وليد شوقي رئيس الحي في رفع كفاءة النظافة ورفع القمامة والأتربة والمخلفات من مناور مدينة اليسر، بالإضافة إلى أعمال تجريد الشارع بين اليسر ومدينة الحرية الجديدة ومازال العمل مستمرًا.

وقام حى السويس برئاسة المهندسة فاتن عبدالغني رئيس الحي بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط منطقة حوض الدرس ومحيط منطقة الأنصارى وشارع شهداء اليمن وشارع الفنارات وباب ٩ ببورتوفيق وأمام التأمين الصحي بحوض الدرس وكورنيش السويس القديم وأماكن مختلفة بنطاق الحى ومازال العمل مستمرا.

ويستمر حى الأربعين برئاسة المهندس ممدوح أنور رئيس الحي بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وتفريغ صناديق القمامة على مدار الساعة بأماكن متفرقة من خلال فريق النظافة.

كما تقوم عالية فريد رئيس حي الجناين بالإشراف على أعمال النظافة العامة وتفريغ الصناديق بنطاق الحي وأعمال تسوية وتوسعة طريق أبوحسين على الترعة ومتابعة خط ٤٠٠ الخاص بمياه الشرب بمنطقة أبوعارف بمتابعة من نصر عطية سكرتير الحي وفريق عمل من الإدارات الهندسية والنظافة والمتابعة الميدانية، وقامت إدارة الأسواق والورش بأعمال صيانة للصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الجديدة استجابة لشكوى بعض أصحاب المحلات وتم الانتهاء من أعمال الصيانة للخط بمتابعة العميد علاء إسماعيل مدير عام المشروع وفريق عمل من المشروع.