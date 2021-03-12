شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قداسات وزيت ميرون وتجليس 9 أساقفة جدد .. نشاط البابا تواضروس في جولاته الأخيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عددا من الأنشطة والفعاليات الكنسية والدينية والعظات الروحية، خلال جولاته الأخيرة والتى شملت كاتدرائية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، وأديرة وادى النطرون، ودير القديس العظيم مارمينا العجائبى في الكينج مريوط غرب الاسكندرية.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا أجرى نشاطات وفعاليات عديدة خلال زيارته الأخيرة شملت رئاسة 5 قداسات إلهية وعشيات وتجليس ورسامة 9 أساقفة جدد وذلك لاحتياج بعض الخدمات الكنسية إلى الرعاية الأسقفية، وصناعة زيت الميرون المقدس الثالث في عهده والـ40 في تاريخ الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

5 قداسات وزيت ميرون وسيامة وتجليس 9 أساقفة جدد .. نشاط البابا تواضروس فى العاصمة الإدارية ووادى النطرون (تفاصيل)

5 قداسات وزيت ميرون وسيامة وتجليس 9 أساقفة جدد .. نشاط البابا تواضروس فى العاصمة الإدارية ووادى النطرون (تفاصيل)

5 قداسات وزيت ميرون وسيامة وتجليس 9 أساقفة جدد .. نشاط البابا تواضروس فى العاصمة الإدارية ووادى النطرون (تفاصيل)

5 قداسات وزيت ميرون وسيامة وتجليس 9 أساقفة جدد .. نشاط البابا تواضروس فى العاصمة الإدارية ووادى النطرون (تفاصيل)

وأوضح القمص موسى، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الادارية، شهدت رسامة وتجليس 9 أساقفة جدد هم، الراهب القمص بيجول المحرقي أسقفًا ورئيسًا لدير السيدة العذراء المحرق، والراهب القمص أنطونيوس آفا شينوتي أسقفًا إيبارشية ميلانو بإيطاليا والراهب القمص سيرافيم السرياني أسقفًا لإيبارشية أوهايو وميتشيجان وإنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية والراهب القمص جيوفاني آفا شينوتي أسقفًا لإيبارشية وسط أوروبا، أما الآباء الأساقفة الذين تم مناداتهم كأساقفة كراسي فهم الأنبا أنجيلوس أسقفًا لإيبارشية لندن والأنبا كاراس أسقفًا لإيبارشية بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند ووست فيرجينيا والأنبا مارك أسقفًا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا.

وأشار إلى أنه تم إقامة صلاة القداس الالهى بمقر الكاتدرائية احتفالاً بالرسامة والتجليس.

5 قداسات وزيت ميرون وسيامة وتجليس 9 أساقفة جدد .. نشاط البابا تواضروس فى العاصمة الإدارية ووادى النطرون (تفاصيل)

5 قداسات وزيت ميرون وسيامة وتجليس 9 أساقفة جدد .. نشاط البابا تواضروس فى العاصمة الإدارية ووادى النطرون (تفاصيل)

5 قداسات وزيت ميرون وسيامة وتجليس 9 أساقفة جدد .. نشاط البابا تواضروس فى العاصمة الإدارية ووادى النطرون (تفاصيل)

5 قداسات وزيت ميرون وسيامة وتجليس 9 أساقفة جدد .. نشاط البابا تواضروس فى العاصمة الإدارية ووادى النطرون (تفاصيل)

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه في وادى النطرون ترأس البابا 3 قداسات إلهية بمناسبة استكمال طقس التجليس والرسامة وعمل زيت الميرون المقدس، الذي يعد ثانى سر من أسرار الكنيسة السبعة، حيث يأتى بعد سر المعمودية مباشرة، اذ جرت فعاليات عمل الميرون الثالث في عهد البابا تواضروس والأربعين في تاريخ الكنيسة ذاتها، فيما ترأس البابا صلاة قداس الهي في مقر دير مارمينا العجائبى في الاسكندرية لاحياء الذكرى الخمسين لنياحة البابا كيرلس السادس.

5 قداسات وزيت ميرون وسيامة وتجليس 9 أساقفة جدد .. نشاط البابا تواضروس فى العاصمة الإدارية ووادى النطرون (تفاصيل)

5 قداسات وزيت ميرون وسيامة وتجليس 9 أساقفة جدد .. نشاط البابا تواضروس فى العاصمة الإدارية ووادى النطرون (تفاصيل)

5 قداسات وزيت ميرون وسيامة وتجليس 9 أساقفة جدد .. نشاط البابا تواضروس فى العاصمة الإدارية ووادى النطرون (تفاصيل)

5 قداسات وزيت ميرون وسيامة وتجليس 9 أساقفة جدد .. نشاط البابا تواضروس فى العاصمة الإدارية ووادى النطرون (تفاصيل)