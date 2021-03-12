شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 264 شخصا بـ«كورونا» في المنيا خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحاليل مسحات المشتبه إصابتهم بوباء «كورونا» في المنيا، إبجابية 264 عينة خلال اليومين الماضيين، بينهم 119 حالة في اليوم الأول و145 في اليوم الثاني، أغلبهم جاري علاجهم بالمنازل، من خلال الفرق الطبية بالإدارات الصحية، داخل 9 مراكز بالمحافظة.

وكشف مسؤول بمديرية الصحة بالمحافظة، ارتفاع نسب الإصابة بجميع المراكز، حيث سجل مركز سمالوط 55 إصابة، والمنيا 42 إصابة، وملوي 38 إصابة، والعدوة 27 إصابة، وبني مزار 18 إصابة، و15 بمركز مغاغة، و13 بدير مواس، وحالات من بعض المحافظات.