شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري الشرقية : رش وتجريع 121 ألف رأس ماشية لمكافحة الطفيليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري في الشرقية إنه تنفيذا لخطة المديرية لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، والتي تؤثر على الصحة والإنتاجية وتتسبب في نشر الأمراض الوبائية في الثروة الحيوانية، قامت إدارة رعاية الحيوان، وأقسام الرعاية والوحدات بالإدارات البيطرية خلال شهر فبراير الماضي، برش 70 ألف و935 رأس ماشية، وتجريع 51 ألف و742 رأس لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أنه تم فحص وعلاج 16 ألف و665 رأس بالوحدات البيطرية، مؤكدا تواصل جهود المديرية لتحقيق أهداف الحملة القومية، للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات رش وتحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للقضاء على الأمراض للحفاظ على الثروة الحيوانية.