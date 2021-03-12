شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يفتتح مسجدًا جديدًا بتكلفة 4 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الجمعة، مسجد زيد بن حارثة بمنطقة سملا شرق مدينة مرسى مطروح، وذلك بحضور النائب عيسى أبوتمر والشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام أوقاف مطروح، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، حيث أدوا صلاة الجمعة بالمسجد.

ووجّه محافظ مطروح التهنئة إلى أهالى المنطقة على افتتاح المسجد، مع شكر جهود وزارة الأوقاف فى إنشاء وتطوير عدد من المساجد بالمحافظة.

بينما أوضح مدير عام أوقاف مطروح أن المسجد يقع على مساحة 700م2، وبتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه، ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد.

واستمع محافظ مطروح خلال جولته إلى مطالب وشكاوى عدد من المواطنين بالمنطقة، موجهًا بسرعة بحثها ووضع حلول تيسيرًا عليهم.