شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إسدال الستار على عقار فيصل المحترق بعد هدمه بتقنية التفجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تفاصيل إسدال الستار على عقار فيصل المحترق، بعد تفجير المبنى بتقنية الديناميت، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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إعادة فتح الطريق الدائرى بعد تفجير عقار فيصل وسط انتشار الخدمات المرورية

أعادت إدارة المرور، فتح الطريق الدائرى بعدما تم إغلاقه بسبب عملية هدم عقار فيصل، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات، مع مراقبة حركة المركبات بصفة دورية على كافة قطاعات الطرق لرصد أى معوقات أمام حركة السير.

الخارجية تعلن رفضها لكافة المزاعم والادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان بمصر

اتصالاً بالبيان المشترك الذى أدلت به عدد من الدول اليوم الجمعة، فى مجلس حقوق الانسان، وتضمّن مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر؛ أعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر.

إسدال الستار على عقار فيصل المحترق .. هدم العقار بتقنية التفجير بالديناميت .. وتحويلات مرورية لحركة السيارات بعد غلق الدائرى منعا للزحام.. ولجان لفحص العقارات المجاورة حفاظا على سلامة المواطنين ..فيديو

نفذت الجهات المعنية والمختصة بعملية تفجير عقار فيصل المحترق الذى تم اخلائه منذ اندلاع الحريق من السكان ، وتم إنزال كافة متعلقات من داخل الشقق السكنية، وبعد 42 يوما مرت على حريق عقار فيصل، الذى تسبب في أزمة كبيرة بعد استمرار الحريق وتصاعد الأدخنة، وأخيرا قامت الأجهزة المعنية بتنفيذ إزالة العقار، بعد تأثره بالحريق وظهور تصدعات بالحوائط وانهيارات فى سقف الطابق الأول بعد الأرضى وخوفا على سلامة السكان تم تنفيذ عملية تفجير العقار بالكامل.

المؤسسات الدولية تجدد ثقتها فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة كورونا

أكدت الحكومة ، أن قرار مؤسسة فيتش بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.

القمص يوسف فرنسيس يتبرع بفرش مسجد محطة مياه غرب سوهاج.. صور

تبرع القمص يوسف فرنسيس سامى رئيس مجلس إدارة جمعية بيت الرحمة للأيتام بسوهاج، بفرش سجاد لمسجد محطة مياه سوهاج غرب. صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج. وأضاف أنه يجرى حاليا أعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه سوهاج غرب، وأن من ضمن تلك الأعمال طلاء مسجد المحطة.

الرئيس السيسي يؤدى صلاة الجمعة مع قادة القوات المسلحة بمسجد المشير بمناسبة احتفالات مصر بـ"يوم الشهيد" والمحارب القديم.. والشيخ خالد الجندى يلقى الخطبة.. ويؤكد: الله اختص الشهداء بأعظم المنازل وأعلاها.. صور

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى، وذلك تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، وعددا من الضباط وضباط الصف والجنود وطلبة الكليات والمعاهد العسكري.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة الآن برقم الجلوس

فعلت مديرية التربية والتعليم، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/2021، من خلال إدخال رقم الجلوس، من الرابط التالى http://www.cairogovresults.com/.

تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت لحماية المنازل المجاورة.. بث مباشر

قدم ”الخليج 365”، بثا مباشراً للحظات البدء فى هدم عقار فيصل المحترق، ويوضح اللايف تفجير العقار عن طريق قوات الأمن بالتعاون مع محافظة الجيزة.

وأعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإدارة العامة للمرور، مجموعة من التحويلات المرورية من الساعة 3 عصر اليوم الجمعة ولحين الانتهاء من هدم عقار فيصل المحترق بالكامل، وسط تدعيم المكان بالخدمات اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

باتريس موتسيبى رئيسا لـ"كاف" بالتزكية.. هانى أبو ريدة يحتفظ بمقعد عضوية فيفا للمرة الرابعة على التوالي.. وإنفانتينو يشيد بمسيرة الاتحاد الأفريقي: هدفنا تطوير كرة القدم في القارة السمراء

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأييدها لتنصيب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبى رئيساً للاتحاد لمدة 4 سنوات بشكل رسمى، خلال الجلسة رقم 43 فى مدينة الرباط بالمغرب، وفاز الجنوب أفريقى بالتزكية بعد انسحاب كافة مرشحيه.

"حياة كريمة" تزين قرية ريحانة بالمنيا.. الصحة والتعليم والصرف الصحى أبرز المشروعات.. الأهالي يشكرون الرئيس السيسى: أزال المعاناة وطور حياتنا.. بدء وضع خطط مشروعات المبادرة تمهيدا للتنفيذ والتسليم.. صور

قرية ريحانة التابعة لمركز أبو قرقاص شمال محافظة المنيا، هى إحدى القرى الـ47 الجارى تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها، التى انطلق فى أغلبها أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بالتعليم والصحة والصرف الصحى، وغيرها من المشروعات التى سوف تغير واقع ما يقرب من 30 ألف نسمة .

كرمها الرئيس واحتفل بها المواطنون.. رحيل صاحبة القرط الذهبى.. إنفوجراف

رحلت عن دنيانا اليوم الجمعة، الحاجة زينب المعروفة إعلاميا بصاحبة القرط الذهبي الذى تبرعت به لصندوق تحيا مصر عن عمر ناهز 97 عاما.

بث مباشر.. الساعات الأخيرة قبل هدم عقار فيصل المحترق بتقنية التفجير

قدم ”الخليج 365”، بثا مباشراً للساعات القليلة قبل هدم عقار فيصل المحترق، يوضح استعداد قوات الأمن بالتعاون مع محافظة الجيزة لتفجير العقار.

هيئة البريد تطلق خدمات صرف التمويل متناهى الصغر

أطلقت الهيئة القومية للبريد، خدمات صرف التمويل متناهى الصغر، وذلك بالاعتماد علي الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافى الواسع لمكاتب البريد، ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر وتشجيع ثقافة استخدام التمويل متناهي الصغر وتحفيز الشباب من الجنسين على تبني فكرة العمل الحر.

مصر والسودان يبحثان تنفيذ مشروعى الربط الكهربائى ورفع القدرات لـ240 ميجاوات الصيف ‏القادم.. ويؤكدان أهمية التوصل لاتفاق قانونى وملزم لملء وتشغيل سد النهضة.. ويطالبان ‏إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط بالتفاوض

استقبلت القاهرة أمس ‏الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الشقيق، فى زيارة رسمية إلى مصر ‏يومى 11 و12 مارس 2021م، ورافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، ضم وزراء ‏شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادى، والتجارة والتموين، والرى والموارد ‏المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولى، والصحة، ومدير المخابرات العامة، إلى جانب عدد من ‏كبار المسئولين من الوزارات المعنية، حيث كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس ‏الوزراء، على رأس مستقبليه فى مطار القاهرة للترحيب بالضيف الكبير، وذلك فى إطار التواصل المستمر وتعزيز العلاقات الأزلية والاستراتيجية بين مصر والسودان، وحرصا ‏على تنسيق المواقف والرؤى والمصالح المشتركة بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية ‏السودان، والتى تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين الشعبين.

الدولة تعمر مساجد الله.. افتتاح 35 مسجدًا فى 10 محافظات.. 13 بالبحيرة بتكلفة 27 مليون جنيه.. 26 بالفيوم والمنيا.. ووكيل أوقاف بنى سويف: الشهادة فى سبيل الله هى اجتباء واصطفاء ومنة يمن بها الله على من يشاء

شهدت 10 محافظات اليوم الجمعة، افتتاح 53 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي 55 مسجدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى 1006 مساجد حتى الآن.

ففى بنى سويف افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، 13 مسجداً جديداً بجميع مراكز المحافظة، بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف لترتفع عدد المساجد الجديدة والتى تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضى وحتى الآن إلى 72 مسجداً داخل المحافظة.