شكرا لقرائتكم خبر عن حلاوة مصر بشعبها ..سيلفى وتعليق وزيرة الهجرة عن صورها مع أطفال الواحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، صورا لها مع أطفال الواحات البحرية ، خلال زيارتها الميدانية التي قامت بها اليوم الجمعة ، ضمن مبادرة "مصرية بـ100 راجل" ، حيث رافقها خلال الزيارة النائبة غادة على ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ومجموعة من سيدات مصر فى الخارج .

وكتبت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة تعليقا على الصورة قالت فيه :"عن جمال أولادنا فى الواحات البحرية .. حلاوة مصر بشعبها".

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة ، فعاليات زيارة الواحات البحرية، بجولة فى نادى مناجم الواحات البحرية، وهى المنطقة الغنية بخام الحديد، حيث تضم 4 مناجم بها أكبر مخزون من خام الحديد بالشرق الأوسط ، وشارك الوزيرة فى الزيارة ممثل عن وزارة الرى ووزارة التجارة والصناعة، ونائب محافظ الجيزة، والدكتورعز الدين جاد الله، رئيس معمل النخيل بمعهد البحوث الزراعية، وعمدة قرية الباويطى بالواحات البحرية، والنائبة غادة على عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من السيدات المصريات المقيمات بالخارج ومتواجدات فى مصر حاليا. وأكدت وزيرة الهجرة أن الزيارة تأتى ضمن بدء الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة"مصرية ب100 راجل" لدعم توجه الدولة المصرية فى دعم القرى المنتجة وتنمية كافة المحافظات، مثمنة دور المصريين بالخارج فى الإسهام فى تنمية العديد من الأماكن .



وزيرة الهجرة تنشر صور لها مع أطفال الواحات البحرية

وقالت السفيرة نبيلة مكرم ، إن هذه الزيارة جاءت في الوقت الحالي نظرًا لضرورة التعاون وتضافر الجهود من أجل دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى ، مشيرة الى أن الهدف من هذه الزيارة هو الترويج للقرى المصرية المنتجة والدفع بها نحو الأسواق العالمية من خلال تصدير منتجاتها ذات الطابع المصري الأصيل والترويج لها خارجيًا ، موضحة أن مشروعات إنتاج التمور تعد من المشروعات التي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب .