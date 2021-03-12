شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مبادرة «عنيك في عنينا» بقرية أم خلف جنوب بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات القافلة الطبية بجنوب بورسعيد ضمن مبادرة «عنيك في عنينا»، للكشف عن أمراض العيون ومحاربة العمى لأهالي الحي، وذلك بمركز شباب قرية أم خلف بجنوب المحافظة والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، والتي تنفذها مؤسسة «صناع الخير» للتنمية وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد وهيئة الرعاية الصحية وحي الجنوب.

وأكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بان مبادرة عنيك في عنينا خاصة بتخصص طب وجراحة العيون والكشف المجاني على المواطنين، بالاضافة إلى عمل النظارات الطبية لهم بالمجان والتنسيق لعمل عمليات جراحية للعيون في حال الاحتياج بالمجان وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. وأنها تستهدف في المقام الأول أهالي قري جنوب المحافظة.

وأضاف المحافظ أن قوافل المبادرة الطبية لحماية عيون أطفال وسكان منطقة الجنوب تأتي لدعم شرائح المجتمع وخاصة من غير القادرين. وأن فعاليات القافلة ستشمل توقيع الكشف عليهم بواسطة استشاريين.

وتوقع المبادرة الكشف على عيون الأهالي من كبار السن، والأطفال وجميع الفئات بالإضافة إلى صرف الأدوية مباشرة وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين بالقرى.

انطلاق فعاليات مبادرة "عنيك في عنينا" بقرية ام خلف جنوب بورسعيد

انطلاق فعاليات مبادرة "عنيك في عنينا" بقرية ام خلف جنوب بورسعيد

انطلاق فعاليات مبادرة "عنيك في عنينا" بقرية ام خلف جنوب بورسعيد