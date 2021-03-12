شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 70 يومًا بالمستشفى .. آخر تطورات حالة وائل الإبراشى : (ربنا كتبله عمر جديد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر عن تحسن الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى، بعد تعرضه لوعكة مساء أمس، مؤكدةً تحسن حالته وقال نصا: ( ربنا كتبله عمر جديد).

وأكدت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن حالة وائل الابراشى مستقرة حاليا، وأن نتيجة مسحة كورونا أظهرت شفاء تاما من الفيروس، إلا أنه يعانى من مضاعفات هي سبب استمرار حجزه في المستشفى 70 يومًا حتى الان، منذ 31 ديسمبر الماضي.

وأضافت المصادر أن وائل الإبراشى مر بظروف صحية صعبة، وكانت تدهورت حالته بوجود نسبة تليف كبيرة في الرئة، قبل أن تتحسن بعد بروتوكول علاج مكثف، تحت إشراف كبار الأطباء داخل وخارج المستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي في تحسن واستقرار تام، وهو يتماثل الآن للشفاء وفي حالة تحسن تامة، وسوف يخرج من المستشفى خلال الفترة المقبلة، وقريبًا سوف يعود لجمهوره ومحبيه، من خلال برنامج التاسعة على شاشة القناة الأولى، وهو موجود بغرفة عادية، داخل المستشفى.

كان وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر الماضى، وكان يخضع لبروتوكول العلاج المنزلى، قبل أن تتدهور الحالة ويتم نقله للمستشفى، في 28 ديسمبر الماضى، وبعد رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قال فيها: «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى المستشفى وأنا في حالة حرجة تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس والآن فقط بدأت حالتي تتحسن ولكني أحتاج إلى دعواتكم».

وأشيع خلال الشهور الماضية تدهور الحالة الصحية لمقدم برنامج «التاسعة» عبر شاشة التلفزيون المصري وائل الابراشي ما دعا أسرته للمطالبة بعدم نشر أي معلومات خاطئة من شأنها إثارة البلبلة دون التأكد من المعلومات الصحيحة.