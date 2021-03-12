شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد : طقس السبت دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا ، السبت ، حيث من المنتظر أن يسود طقس دافئ نهارًا ، شديد البرودة ليلًا، ورياح معتدلة.

وأشارت النشرة ، التى تصدرها الهيئة ، إلى أنه من المتوقع أن يسود النهار طقس ما بين دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري و معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء، ودافئ على شمال الصعيد وحارعلى جنوبه، فيما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد، وبارد على جنوب سيناء، وشديد البرودة على جنوب البلاد.

وتنتشرالشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية .

حالة الطقس نهارًا

طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة

طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة

مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة

ودافئ على شمال الصعيد وحارعلى جنوب الصعيد والرياح معتدلة

حالة الطقس ليلًا

طقس شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد

طقس بارد على جنوب سيناء، وشديد البرودة على جنوب البلاد.