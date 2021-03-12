شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي، برئاسة الاستاذ حازم عبدالرشيد محمد مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفه لقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته .

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة اشتبه محمود أبوالسعود رئيس قسم تفتيش الركاب وأحمد المراغي رئيس قسم الأمن الجمركى في الراكب ا. ص. ع نظرا لارتباكه .

وبسؤاله عما كان يحمل بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي. وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه أبوبكر محمد مأمور الفحص فأفاد بوجود مقالات وأجسام معتمة .

وبالعرض على الأستاذ حازم عبدالرشيد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من السادة أحمد مشرف وعمر المختار وحسن السكري ومحمد البدري وأحمد الحسيني لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية فتبين وجود ٢٠ هاتف محمول و١٢٩٢ عبوة من أدوات التجميل مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر الأستاذ ياسين أحمد مصطفي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١ لسنة ٢٠٢١. وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة ٣٠٢ ألف جنيه .

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، والأستاذ أشرف زيتون مدير عام الأمن الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .