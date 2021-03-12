شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري عقاري يطالب بفحص العقارات المجاورة لتفجير عقار فيصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الاستشارى الهندسى الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية بضرورة خضوع العقارات المجاورة لعقار فيصل والذى تم تفجيه منذ قليل للفحص الهندسى الإنشائى، وذلك قبل عودة السكان لتلك العقارات من جديد، تحسباً لتداعيات عملية التفجير.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: لابد أن يتأكد الحي أو إتحاد ملاك سكان العقارات المجاورة للبرج من السلامة الإنشانية للعقارات التي يقطنون فيها قبل عودتهم إليها، وذلك بتقرير معتمد من استشارى نقابى هندسى، لأن الاهتزازات الناتجة عن عملية التفجير قد تلحق ضرر بواجهات المباني وتلك ستكون الأضرار ظاهرة، أو بالخرسانة الداخلية والأسقف، وتلك الأضرار لن تكون ظاهرة أو معروفة لغير المتخصصين.