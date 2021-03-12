شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان يشهد الإعلان الرسمي لانطلاق مبادرة «سجل نفسك» للعاملين المصريين بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محمد سعفان وزير القوي العاملة الاعلان الرسمي عن مبادرة «سجل نفسك» للعاملين المصريين في ايطاليا وذلك من خلال بوابة وزارة القوي العاملة المصرية بمقر اتحاد العمال UIL بروما، بحضور الدكتور عيسي اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين بايطاليا ومحمد جمعة المستشار النقابي والعمالي لاتحاد العمال المصريين، ومجدي حسنين المستشار العمالي لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية في ايطاليا، وعناصر من مؤسسي اتحاد عمال المصريين في ايطاليا وعدد كبير من العمالة المصريين.

وقدم وزير القوي التهنئة لإطلاق المبادرة التي تهم جميع العاملين المصريين في ايطاليا، وأكد في كلمة مسجلة عبر الفيديو كونفرانس ومباركته للمبادرة وتأكيده على أن هذه المبادرة تتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على إحتياجات المصريين في الخارج ومساعدتهم على ازالة أي عائق امامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم مع التأكيد على ان السفارات المصرية قنصلياتها والمكاتب العمالية بها ستكون على اتصال دائم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل وقال الوزير خلال كلمته سيبدأ التسجيل اعتبارا من اليوم ١٢ مارس.

من جانبه، قدم الأمين التنظيمي لاتحاد عمال ايطاليا كلمة ترحيب للعمالة المصرية مشيرا إلى أن هناك توأمة قائمة بين اتحاد عمال ايطاليا UIL والذي ينضم له اكتر من ٣ مليون ونصف عامل واتحاد المصريين في ايطاليا .

وخلال اللقاء تم عرض الخطوات التي من خلالها يتم تسجيل العامل على موقع الوزارة وتسجيل المشكلة التي يعاني منها في ايطاليا.

وقد أعلن الوزير محمد سعفان أن وزارة القوي العاملة سوف تبحث في هذه المشاكل لايجاد حلول لها سواء كانت مشاكل ذات صلة بوزارة القوي العاملة أو أي وزارات أخرى، حيث سيتم الرد على المشكلة وتوصيل العامل بالجهات المعنية.

وفي سياق متصل، قال دكتور اسكندر إن اليوم تاريخي لاتحاد العمال المصريين بايطاليا UIL لانه يوم الاحتفال بمرور ٧١ عامًا على انشاءه ويعد هذا الاتحاد حليف وصديق وسند للعمالة المصرية هنا في ايطاليا وهو الذي قام بتنفيذ مشروع لم الشمل للاسرة للمرحلتين الاولى والثانية التي نحن بصدد تنفيذها الآن نتيجة الاهتمام البالغ بالعمالة المصرية.