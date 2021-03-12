شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 تكاتك خالفت خطوط السير وتغريم 15 مواطن لعدم ارتداء الكمامة في الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، من الحملات الدورية لضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية، فضلاً عن المرور على المواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملات ميدانية لمتابعة التزام أصحاب التكاتك بخطوط السير، والتي تسير بشوارع المدينة بدون ترخيص، أسفرت الحملات عن ضبط ٤ تكاتك مخالفة لخطوط السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل قامت الحملة بمفاجأة المواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت الحملة عن تغريم ١٥ مواطن غير ملتزم بإرتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامتهم من مخاطر فيروس كورونا.