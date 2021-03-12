شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يفتتح مجمع الحصري الإسلامي بمدينة الفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مجمع الحصري الإسلامي بمدينة الفرافرة والذي أقيم على مساحة ٧٠٠ م٢ ويضم مسجد ودار لتحفيظ القرآن الكريم وعيادات طبية ودار حضانة ومصلي للسيدات بتكلفة ٩ مليون جنيه، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز.

وعقب الإفتتاح أدى المحافظ وجموع المصلين شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، كما التقي بالمواطنين عقب الإنتهاء من أداء الصلاة، حيث أكد على ضرورة التكاتف والتعاون مع الجهات التنفيذية المسئولة عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتنسيق وتوحيد الجهود لتطوير المركز.

كما وجه بتخصيص أراضي للجمعيات الراغبة في إقامة تجمعات سكنية لأعضائها بشرط توصيل المرافق قبل البدء في التنفيذ، وتوفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي للمدرسين الراغبين في الإقامة بالمركز طبقاً للشروط الموضوعة لتحقيق إستقرارهم الأسري.

وكلف الزملوط بتنفيذ قوافل مرورية أسبوعية للمركز لإنهاء إجراءات الترخيص وتحصيل ضرائب السيارات وتخصيص مندوب لتلقي طلبات المواطنين للتقدم لأداء الخدمة العسكرية، تيسيراً وتخفيفاََ عليهم، كما وجه بتشكيل لجنة للمرور على الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان للتأكد من وجود المستفيدين المستحقين للمشروع.