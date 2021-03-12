شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 6953 طفلًا حديث الولادة في المنيا ضمن مبادرة السمعيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا عن فحص 6953 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر فبراير الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 6953 طفلاً حديث الولادة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، المنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع تتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلي أن الكشف والعلاج مجانًا بالكامل.