شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تشارك في فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة فى فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة من ١١ إلى ١٥ مارس الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات.

وأشار رئيس جامعة أسوان ، أن البرنامج يستهدف زيادة تنمية القدرات والمهارات بما يتوافق مع رؤية الدولة في التدريب، لتتمكن من تحقيق المشاركة القوية والفعالة لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع ورؤية مصر 2030.