شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 106 عام .. تعافي أكبر معمرة مصابة بفيروس كورونا في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة في قنا تعافي أكبر معمرة في مصر كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتم حجزها في عزل حميات نجع حمادي

وأضاف تاوضروس أن المعمرة تُدعى «سكينة. س.ع» تبلع من العمر 106 عام، ومقيمة بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، تم حجزها في عزل مستشفى حميات نجع حمادي يوم 4 مارس من الشهر الجاري.

وأشار أن المريضة ظلت تحت رعاية ومتابعة الفريق الطبي بتقديم العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة لفيروس كورونا حتى تعافت وتقرر خروجها من العزل وهي بصحة جيدة.

من جانبها، قدمت المعمرة الشكر للمستشفى والقائمين عليها لما بذلوه من جهد لخدمتها بالمستشفى حتى تماثلت للشفاء.