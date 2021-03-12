شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسودان يرحبان بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة دعم مبادرة الوساطة الرباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مصر والسودان بيان صحفى مشترك لزيارة رئيس الوزراء السودانى لمصر أمس الخميس، ‏أوضحت فيه أنه فى إطار التواصل المستمر وتعزيز العلاقات الأزلية والاستراتيجية بين مصر والسودان، ‏وحرصا على تنسيق المواقف والرؤى والمصالح المشتركة بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية ‏السودان، والتى تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين الشعبين، استقبلت القاهرة أمس الدكتور عبد الله ‏حمدوك، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الشقيق، فى زيارة رسمية إلى مصر يومى 11 و12 مارس ‏‏2021م، ورافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، ضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية ‏والتخطيط الاقتصادى، والتجارة والتموين، والرى والموارد المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولى، ‏والصحة، ومدير المخابرات العامة، إلى جانب عدد من كبار المسئولين من الوزارات المعنية، حيث كان ‏الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على رأس مستقبليه فى مطار القاهرة للترحيب بالضيف ‏الكبير.‏

وتناولت المباحثات فيما يتعلق بملف سد النهضة، تطابقت رؤى الجانبين حول الأهمية القصوى التى ‏يحظى بها هذا الملف من جانب قيادتى وشعبى البلدين، واستمرار التأكيد على الثوابت الخاصة بهذا الملف ‏حيث ‏أكدا على أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى بما يحقق مصالح ‏الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتى المصب، كما أكد البلدان على أن لديهما إرادة ‏سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف فى أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية ‏والانخراط فى عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.‏

‏ كما رحب البلدان بتولى جمهورية الكونجو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات. وأكدت جمهورية مصر ‏العربية تأييدها لمقترح السودان حول تطوير آلية التفاوض التى يرعاها الاتحاد الإفريقى من خلال تشكيل ‏رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونجو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى وتشمل ‏كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة للتوسط فى المفاوضات. كذلك رحب البلدان ‏بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة لدعم مبادرة الوساطة الرباعية ويتطلعان لموافقة اثيوبيا على هذه الصيغة ‏لإخراج المفاوضات من المأزق الراهن.‏