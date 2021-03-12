شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم من الواحات: حريصون على توفير فرص عمل وبدائل آمنة للهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات زيارة الواحات البحرية اليوم الجمعة، بجولة فى نادى مناجم الواحات البحرية، وهى المنطقة الغنية بخام الحديد، حيث تضم 4 مناجم بها أكبر مخزون من خام الحديد بالشرق الأوسط.

جاءت الزيارة بمشاركة ممثل عن وزارة الرى ووزارة التجارة والصناعة، ونائب محافظ الجيزة، والدكتور عز الدين جاد الله رئيس معمل النخيل بمعهد البحوث الزراعية، وعمدة قرية الباويطى بالواحات البحرية، والنائبة غادة على عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من السيدات المصريات المقيمات بالخارج ومتواجدات فى مصر حاليا.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الزيارة تأتى ضمن بدء الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة"مصرية ب100 راجل" لدعم توجه الدولة المصرية فى دعم القرى المنتجة وتنمية كافة المحافظات، مثمنة دور المصريين بالخارج فى الإسهام فى تنمية العديد من الأماكن.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الزيارة جاءت فى الوقت الحالى نظرًا لضرورة التعاون وتضافر الجهود من أجل دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى بما فيها تلك المتواجدة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، تحقيقا لاستراتيجية وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة لتوفير البدائل الآمنة وفرص العمل.

واستمعت الوزيرة ووفد السيدات المصريات بالخارج وكافة الحضور إلى شرح واف حول ما تزخر به مناجم الواحات من خير وفير، كونها غنية بالحديد والخام، التى تساهم فى دعم الصناعة الوطنية، وتقدم الخام اللازم لصناعة مكورات الحديد، الذى يعد أول خطوة فى صناعة الصلب بعد استخراج الخام من المناجم، لتوفير احتياجات المصانع المحلية المتكاملة، بدلا من استيراده من الخارج.

وكانت وزارة الهجرة أطلقت مبادرة "مصرية بـ100 راجل" أواخر فبراير الماضي، بهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة السيدات المصريات بالخارج فى دعم المبادرات الوطنية للدولة المصرية وطرق المشاركة، علاوة على إمدادهن بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدى للشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.