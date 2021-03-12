شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يفتتح مقر قضايا الدولة في التجمع الخامس بحضور رئيس الدستورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قصايا الدولة، مقر هيئة قضايا الدولة الجديد بالتجمع الخامس، والمقام على أحدث الطرز المعمارية والوسائل التكنولوجية الحديثة التى تواكب العصر.

حضر الافتتاح كل من المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، والمستشار حماده الصاوى النائب العام، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ولفيف من المستشارين من كافة الجهات والهيئات القضائية والقيادات الأمنية والتنفيذية.

بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي، عن إنجازات هيئة قضايا الدولة، أعقبه كلمة للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، والتى رحب فيها بالحضور قائلا: "إن هيئة قضايا الدولة تولد من جديد نحن على مشارف المائة والخمسين من عمرها وهى مازالت شامخة تؤدى دورها فهي الذراع القانوني للوطن ونحن فخورون بأن يتواكب الميلاد الثانى لهيئة قضايا الدولة مع ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى من أن مصر على أعتاب إعلان جمهوريتها الثانية.

واضح: "نحن معه قلبا بقلب روحا بروح يدا بيد نحن مع مصر جميعا وسنؤدى دورنا لحمايتها كما أداه أسلافنا وكما سنسلمه للجيل الذى سيلى بعدنا لكن نرجو من الله أن نكون قد قدمنا لها بعضا مما كانت تحلم به ويحلم به أبناءها".

وتوجه المستشار أبو بكر الصديق بالشكر بشكل خاص للمستشار عمر مروان، بوصفه كبير الأسرة القضائية، على دعمه المستمر للهيئة، مشيرا فى ختام كلمته إلى أنه تم افتتاح عدد من الصروح القضائية تحقيقا لرؤية القيادة السياسية ودعمها المستمر بمحافظات مصر، وجارى الإعداد لافتتاح صروح جديدة فى عدة محافظات (الاسكندرية- طنطا- المنصورة- بنى سويف- السويس).

من جانبه قال المستشار عمر مروان فى كلمته إن هيئة قضايا الدولة تحت رئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق استطاعت أن تمد أزرعها فى كافة المحافظات وهى من أعرق الهيئات والجهات القضائية تاريخ عريق.

وأضاف الوزير أن التاريخ سيكتب للمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر انه من المجدديين والمحدثين فى هذه الهيئة القضائية العريقة بما يخطوه من خطوات جادة نحو النهوض بهذه الهيئة العريقة فى العمل وخارج العمل كاهتمامه بأندية الهيئة التى تساعد أعضائها فى أوقات الراحة على الاستمتاع بأوقاتهم.

كما أشاد المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا بهيئة قضايا الدولة ومستشاريها مؤكدا على أنها مدرسة عريقة فى القانون تخرج منها عظماء مثلو مصر فى كافة المحافل فمنهم القاضى الدولى عبدالحميد باشا بدوى القاضى المصرى فى محكمة العدل الدولية والمستشار الجليل عبدالحليم الجندى المفكر الإسلامي والفقيه القانونى الكبير ويأتى على درة التاج المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة ومجلسها الأعلى.

وفى نهاية الاحتفال قام المستشار الدكتور ابوبكر الصديق بتكريم الوزراء الضيوف بمنحهم درع الهيئة تقديرا واعزازا لهم.