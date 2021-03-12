مسجل خطر يستولي على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالجهات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة مباحث الأموال العامة، تعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالجهات الحكومية بالإسكندرية

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم إلحاقه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية، زاعماً له علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافاً للحقيقة" .

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين وقدرته على تعيينهم بوظائف في الجهات الحكومية المختلفة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي زاعماً مقدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالئ المستولى عليه.

كما أضافت التحريات بأن المتهم المذكور محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.