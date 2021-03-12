القومي للمرأة ناعيا "الحاجة زينب": مصدر إلهام للعديد من السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بخالص الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق "تحيا مصر".

وأعربت الدكتورة مايا مرسي في بيان لها، الجمعة، عن بالغ حزنها لفقدان خير نموذج للمرأة المصرية التي تساند وتدعم وطنها، وأصبحت مصدر إلهام للعديد من السيدات.

وتقدم المجلس القومى بخالص التعازي لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفيت صباح اليوم الجمعة الحاجة زينب مصطفى مسعد الملاح، والشهيرة بـ"الحاجة زينب" عن عمر يناهز الـ98 عامًا ابنة قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتي تبرعت بقرطها لصندوق تحيا مصر عام ٢٠١٤، واستقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي.