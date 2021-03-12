غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا السبت، رحلاتها إلى 63 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 6 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

قالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٤٤ رحلة دولية إلى كل من (بغداد، تورنتو، لاجوس، أكرا، ابوجا، تونس، الدوحة، لندن، باريس، ميلانو، اسطنبول، دبي، كوبنهاجن، امستردام، موسكو، جنيف، نيويورك، أثينا، فيينا، بروكسل، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمّان، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، اربيل، أبوظبي، ميونخ، برلين، فرانكفورت، عنتيبي)، و١٥ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا)، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6 آلاف راكب .

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .