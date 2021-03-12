شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة التهرب الجمركي» بالإسكندرية تحرر 174 محضر بـ2.1 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، تحت إشراف محمود عبدالواحد، بالاشتراك مع مباحث التهرب الضريبي بالإسكندرية برئاسة العميد عادل نافع، ١٧٤ محضر ضبط بضائع متنوعه بالمخالفة لأحكام المادة ٨ من قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ خلال شهري يناير وفبراير ببعض المحلات التجارية والأكمنة المتحركة بالإسكندرية .

تشكلت لجنة ضبط تحت إشراف عبدالسلام طارق العشرى مدير إدارة التحريات والضبط وطارق زاهر فراويله مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى، حيث تم تحرير ١٧٤ محضر تهرب جمركى وكانت اغلب المضبوطات عبارة عن ملابس وأدوات منزلية وقطع غيار السيارات ومستحضرات تجميل وعدد يدوية وأدوات صحية وإطارات كاوتش ورولات أقمشه وإكسسوار محمول وأثاث مكتبي.

وأكدت التحريات أن جميع المضبوطات مستوردة، وغير مصحوبه بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة ٨ من قانون الجمارك ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وبلغت قيمة المضبوطات 2 مليون و129 ألف و15جنيه، وتم التصالح في جميع المحاضر وذلك بعد دفع جميع الغرامات والرسوم المقررة.