شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مالك عقار فيصل بعد تفجيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المستشار محمد مطر محامى مالك عقار الجيزة وجود أي من أسرة مالك العقار في موقع البرج لحضور عملية التفجير وقال في تصريحات خاصة للمصرى اليوم:«بنتابع الوقف من بعيد لبعيد لأن المشهد هيكون حسرة كبيرة محدش يقدر يستحمل يشوفها».

وأكد أن مالك القعار إلى لا يزال محبوسا على قيد التحقيقات ويحتفظ بوعده في تعويض السكان والمضارين من الحريق عقب خروجه وانتهاء القضية، وقال:«بعد التفجير سوف نتوجه لموقع البرج لبحث كيفية رفع الأنقاض، وإخلاء الأرض، لتعود لمالكها، واستكمال باقى الإجراءات القانونية.