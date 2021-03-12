شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت قوات الحماية المدنية والمفرعات من أعمال تفجير عقار فيصل المحترق، عن طريق الديناميت، وشهد محيط العقار قبل اعمال التفجير تشديدات وتواجد أمني مكثف استعدادًا لتنفيذ خطة تفجير العقار بالديناميت، بطريقة «النسف الحذر» التي ستنفذها قوات المفرقعات التابعة لإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، في الساعة الثالثة عصر اليوم حتي الرابعة عصر.

واستمر التفجير أقل من دقيقتين بعد انتهي رجال الحماية المدنية والمفرقعات من زرع الديناميت وتم اختيار الساعة الثالثة عصرا لبدء العملية وهو ما تم بالفعل ومازالت القوات الأمنية موجود في محيط العقار المنهار.