شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تحافظ على ترتيبها في تصنيف «التايمز» للعام الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حافظت جامعة سوهاج، للعام الثاني على التوالى على ترتيبها في تصنيف هيئة التايمز «Times Higher Education» للجامعات بدول الإقتصاديات الناشئة لعام 2021، وذلك بحصدها المركز 301 إلى 350 من بين الجامعات التي يشملها التصنيف في ٤٨ دولة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج- في تصريح له اليوم- أن التصنيف أدرج الجامعة في المركز 12 من بين21 جامعة المصرية دخلت التصنيف هذا العام، لافتا إلى أنه ارتكز على مجموعة من المعايير من أهمها نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، وعدد الطلاب الأجانب بالجامعة، ونسبة الذكور إلى الإناث .

وأشار الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن تصنيف THE يعتمد في تقييمه على 5 مؤشرات وهي: التدريس ٣٠٪، والبحث العلمي ٣٠٪، وعدد الإستشهادات ٣٠٪، والدخل من الصناعة ٢.٥٪، والعلاقات الدولية ٧.٥٪، منوها بأن تصنيف التايمز بمثابة أكثر التصنيفات موضوعية وشفافية على مستوى العالم، ويضم 13 معياراً مقسم إلى خمسة محاور تتمثل في بيئة التعلم، والبحوث الجامعية، وحجم مساهمات الجامعة، وتأثير وأثر البحث العلمي والإبتكار، وانفتاح الجامعة على العالم .