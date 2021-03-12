شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 12.3 مليون جنيه في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة افتتاح 3 مساجد جديدة اليوم الجمعة، بتكلفة 12 مليون 300 ألف جنيه، ليرفع حصيلة المساجد الجديدة التى تم افتتاحها خلال العام الماضى 168 مسجداً بتكلفة بلغت 250 مليون جنيه.

وأكد هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 12.3 مليون جنيه والحصيلة ترتفع لـ168 مسجداً بـ250 مليون خلال عام فى البحيرة (صور)

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 12.3 مليون جنيه والحصيلة ترتفع لـ168 مسجداً بـ250 مليون خلال عام فى البحيرة (صور)

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وافتتاح أكثر من ١٦٨ مسجد تجاوزت تكلفتها ٢٥٠ مليون جنيه فى طفرة كبيرة تضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة، ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ١٣٨٥٠ مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ وأداء صلاة الجمعة بمسجد النور بقرية دنشال بمركز دمنهور والمقام على مساحة ٦٠٠ م٢ وبتكلفة إجمالية ٣ مليون جنيه بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد للمحافظة والمحاسب عادل عبد الكريم رئيس مدينة دمنهور وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الدينية والتنفيذية .

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 12.3 مليون جنيه والحصيلة ترتفع لـ168 مسجداً بـ250 مليون خلال عام فى البحيرة (صور)

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 12.3 مليون جنيه والحصيلة ترتفع لـ168 مسجداً بـ250 مليون خلال عام فى البحيرة (صور)

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 12.3 مليون جنيه والحصيلة ترتفع لـ168 مسجداً بـ250 مليون خلال عام فى البحيرة (صور)

وتناولت خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، حق الوطن والشهادة في سبيله، مؤكداً أن الشهيد الحق هو من مات دفاعاً عن أرضه وعرضه ووطنه وماله، حيث أعد الله له أرفع المنازل وأعلى الدرجات، وأن للوطن حقوق ينبغي الوفاء بها، وهى حسن الولاء والإنتماء له، والاعتزاز به، والحفاظ عليه، وغل يد العابثين والمفسدين عنه، وإتقان العمل من أجل رفعته، وعلى الجميع العمل بجد واجتهاد كلاً في تخصصه من أجل رفعة هذا الوطن، فالوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعاً .

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح مسجدين جديدين بمركز كفر الدوار بتكلفة إجمالية بلغت ٩ مليون ٣٠٠ ألف جنية وهما مسجد الرحمن بقرية ٥/٤ كوم أشو المقام بالجهود الذاتية على مساحة ٥٦١ م٢ بتكلفة ٥ مليون و ٣٠٠ ألف جنية، ومسجد هدى الإسلام بقرية أبو النوم المقام بالجهود الذاتية على مساحة ٤٠٠ م٢ بتكلفة إجمالية ٤ مليون جنية .

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 12.3 مليون جنيه والحصيلة ترتفع لـ168 مسجداً بـ250 مليون خلال عام فى البحيرة (صور)

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 12.3 مليون جنيه والحصيلة ترتفع لـ168 مسجداً بـ250 مليون خلال عام فى البحيرة (صور)

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 12.3 مليون جنيه والحصيلة ترتفع لـ168 مسجداً بـ250 مليون خلال عام فى البحيرة (صور)

وشهدت جميع المساجد حملات تعقيم وتطهير وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الإجتماعي بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم، واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة .

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 12.3 مليون جنيه والحصيلة ترتفع لـ168 مسجداً بـ250 مليون خلال عام فى البحيرة (صور)