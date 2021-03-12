شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجدي الرحمن والسيدة زينب بكوم أمبو في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان اليوم الجمعة وقيادات مديرية الأوقاف مسجد الرحمن بقرية المنشية بكوم أمبو والذى يقع على مساحة 380م2 ، وهو الذى تزامن مع افتتاح مسجد السيدة زينب بنفس القرية والذى يقع على مساحة 140 م2 حيث تم إحلال وتجديد المسجدين بالجهود الذاتية مع فرشهم بواسطة مديرية الأوقاف والذى يأتي ضمن سلسلة أفتتاح المساجد وأعمار بيوت الله.

وأكد الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف في أسوان أنه بافتتاح مسجدى الرحمن والسيدة زينب وصل عدد المساجد التي تم أفتتاحها علي مستوي محافظة أسوان لـ27 مسجدًا، على مدار 3 أشهر ، موضحاً بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه واللواء أشرف عطية جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا .