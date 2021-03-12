شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة على منافذ صرف السلع التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديريات التموين بالمحافظات بحملات موسعة على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز لمنع التلاعب بالدعم المقدم للمواطن، وقال مديرى المديريات إنه بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قامت مديريات التموين بكفر الشيخ، والاسكندرية، والمنيا، وبني سويف بعدد من الحملات.

فأعلنت مديرية تموين كفر الشيخ عن ضبط ( 10 طن / ملح – ومضرب ارز ) لمخالفة القرارات واستخدام علامة تجارية ملك للغير في تعبئة الارز، حيث تم ضبط 9 أطنان منه.

وفي المنيا قامت مديرية التموين بتحرير وضبط ( 6 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن ) وتم التحفظ على 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلى ضبط مخزن اغذية دون ترخيص وضبط (1000 علبة سجائر تجميع).

وفي المنوفية قامت المديرية بضبط ( 50 كرتونة من حبات الكرسبي ) بإجمالي 28800 قطعة غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وفي بني سويف قامت المديرية بضبط ( 3200 علبة سجائر مجهولة المصدر )، بالإضافة إلى ضبط احد المخابز البلدية قام بالتصرف في عدد 40 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتحرير مخالفات لعدد ( 12 مخبز ) لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفي الاسكندرية تمكنت المديرية من ضبط مخزن لتجهيز الوجبات السريعة وتم التحفظ على ( 114 كيلو / جرام من قطع الدجاج، و52 قطعة شيش طاووق)، وقد تم اتخاذ اللازم قانونيا حيال تلك المخالفات وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم .

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجار الداخلية، أن قطاعات الرقابة بالوزارة والمديريات سوف تستمر في حملاتها اليومية لضبط كل المخالفين سواء بالغش التجاري أو عدم بيع السلع المسعرة بسعرها أو التلاعب بالدعم.

