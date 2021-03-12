الإسكندرية تكافح النمل الأبيض بـ21 وحدة سكنية وقطعة أرض فضاء بمبيدات فسفورية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الاسكندرية إن لجان مكافحة حشرة النمل الأبيض بنوعيه تحت وفوق أرضى، قامت برش وعلاج ومكافحة الإصابات بـ19 وحدة سكنية، تم تلقى بلاغات رسمية من أصحابها خلال شهر فبراير الماضى في عدد من الاحياء، فضلاً عن اتخاذ الاجراءات الوقائية بموقعين مخصصين لإنشاء مبانى عليها.

وأشار إلى أن مهندسو إدارة المكافحة في المديرية، ينفذون إجراءات قوية لمواجهة النمل الأبيض ومكافحته فور ورود الشكوى إلى الادارة، والتعامل الفورى من خلال الفحص والمعاينة الميدانية وصرف المبيد اللازم، حيث يتم التحرك في 3 اتجاهات فيما يتعلق بحشرة النمل الابيض، الاتجاه الأول النمل الابيض «فوق أرضى».

الاسكندرية تكافح النمل الأبيض "التحت أرضى" بـ21 وحدة سكنية وقطعة أرض فضاء بمبيدات فسفورية (صور)

الاسكندرية تكافح النمل الأبيض "التحت أرضى" بـ21 وحدة سكنية وقطعة أرض فضاء بمبيدات فسفورية (صور)

الاسكندرية تكافح النمل الأبيض "التحت أرضى" بـ21 وحدة سكنية وقطعة أرض فضاء بمبيدات فسفورية (صور)

ولفت إلى أن مكافحة النمل الأبيض، هو اجراء وقائي يتم عمله، حيث يشترط للحصول على ترخيص البناء، تسلم إفادة من المديرية يقدمها عضو من إدارة المكافحة إلى المركز الذكى في المحافظة كشرط لاستلام ترخيص المبانى .

وأوضح «صالح»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم المرور على 9 محال تقوم بالاتجار في المبيدات الزراعية، وجرى تحرير 3 محاضر لمحلات مخالفة، وإعداد تقرير فنى بالمحاضر وتسليمه للجهة المختصة، فضلاً عن استخراج ترخيص لمحل جديد للاتجار في المبيدات الزراعية الرسمية.

الاسكندرية تكافح النمل الأبيض "التحت أرضى" بـ21 وحدة سكنية وقطعة أرض فضاء بمبيدات فسفورية (صور)

الاسكندرية تكافح النمل الأبيض "التحت أرضى" بـ21 وحدة سكنية وقطعة أرض فضاء بمبيدات فسفورية (صور)

الاسكندرية تكافح النمل الأبيض "التحت أرضى" بـ21 وحدة سكنية وقطعة أرض فضاء بمبيدات فسفورية (صور)

الاسكندرية تكافح النمل الأبيض "التحت أرضى" بـ21 وحدة سكنية وقطعة أرض فضاء بمبيدات فسفورية (صور)

وأضاف أن لجان فنية تواصل أعمال رش ومكافحة سوسة النخيل الحمراء والناخرات، في حدائق المنتزة، وحديقة الحيوان بالنزهة للحفاظ على الأشجار العتيقة، فضلاً عن تقليم بعضها، مشيرا إلى أنه جرى رش وعلاج الأشجار الموجودة بالكامل من جملة الأشجار التي تقبل العلاج، بمبيدات فسفورية تركيز 48%، بالاضافة إلى متابعة دورية ورش وقائي وعلاجي وازالة الاشجار المصابة وكذلك عمليات التقليم في الحدائق.

وعن مكافحة الآفات التي تصيب الأقماح خاصة الأصداء بأنواعها قال وكيل الوزارة، أنه يتم تكثيف المرور على زراعات القمح لمواجهة الإصابة بالصدأ والحد من انتشارها للحفاظ على المحصول، فضلا عن التوعية بأهمية المتابعة والفحص الدوري للحقول المنزرعة واستخدام المبيدات الموصي بها من قِبل الوزارة لعلاج الاصداء، وكذا حشرة الحشد الخريفية.

الاسكندرية تكافح النمل الأبيض "التحت أرضى" بـ21 وحدة سكنية وقطعة أرض فضاء بمبيدات فسفورية (صور)

الاسكندرية تكافح النمل الأبيض "التحت أرضى" بـ21 وحدة سكنية وقطعة أرض فضاء بمبيدات فسفورية (صور)

الاسكندرية تكافح النمل الأبيض "التحت أرضى" بـ21 وحدة سكنية وقطعة أرض فضاء بمبيدات فسفورية (صور)

الاسكندرية تكافح النمل الأبيض "التحت أرضى" بـ21 وحدة سكنية وقطعة أرض فضاء بمبيدات فسفورية (صور)

الاسكندرية تكافح النمل الأبيض "التحت أرضى" بـ21 وحدة سكنية وقطعة أرض فضاء بمبيدات فسفورية (صور)