شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتجه الآن لموقع برج فيصل المحترق تمهيدا لتفجيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه الآن محافظ الجيزة لموقع عقار برج فيصل المحترق تمهيدا لتفجير البرج الذى تقرر إزالته بعد أن اصبح وجوده يشكل خطورعلى المواطنين وبعد اندلاع الحريق به، والذى استمرار الحرايق لنحو 6 أيام متواصلة.

الجدير بالذكر أن قوات الأمن تفرض حاليا إجراءات أمنية مشدة لضمان سلامة عملية التفجير، وذلك بمنع المرواطنين من المرور بالموقع، كما أجرت وزارة الداخلية تحويلات مرورية للطريق الدائرى، حين إتمام عملية التفجير ، كما سبق أن تم هدم حوائط ثلاثة أدوار من العقار لزرع المتفجرات ، حيث سيتم التفجير على عدة مراحل، نظرا لكبر مساحة العقار والتى تصل لنحو الف متر.