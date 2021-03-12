شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث على التوالى.. إقبال على جناح جامعة بنها بمعرض إيديوجيت 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد جناح جامعة بنها، بمعرض إيديوجيت 2021، استمرار توافد الطلاب، لليوم الثالث على التوالي، للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة فى مختلف التخصصات.

وحرص عدد من رؤساء الجامعات وكبار رجال التعليم وقيادات جامعة بنها الحالية والسابقة والأساتذة على تفقد وزيارة جناح الجامعة في المعرض.

من جانبه اكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، أن الطلاب يطلعون خلال جناح جامعة بنها على كل البرامج الدراسية الجديدة ، مشيرًا إلى أن الملتقى فرصة مهمة للطلاب وأولياء الأمور لاختيار المرحلة الجامعية لأبنائهم مبكرًا من خلال فعاليات الملتقى التي تحظى باهتمام كبير في الأوساط الجامعية.

واضاف الدكتور أن أسئلة الطلاب وأولياء أمورهم في جناح جامعة بنها عكست الاهتمام بالتعرف على البرامج الدراسية المقدمة من خلال الجامعة وبالأخص البرامج الجديدة المقدمة في مقر الجامعة فى مدينة العبور.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها قد أكد أن المعرض هذا العام يناقش قضايا التعليم العالي في ظل اتساع المنافسة على استثمارات التعليم عالميًا مؤكدًا على أهمية المشاركة في هذه الملتقيات التعليمية بهدف التواصل مع الطلاب وتعريفهم بالتخصصات والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها جامعة بنها، مشيرا إلى أهمية هذه الملتقيات كونها تناقش المستجدات في منظومة التعليم العالي بجانب كونها فرصة لتسويق مؤسسات التعليم العالي المصرية واجتذاب الطلاب الوافدين.