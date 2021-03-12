شكرا لقرائتكم خبر عن صحة بني سويف تنعى وفاة ممرضة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء في بنى سويف ، والدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف ، اليوم الجمعة، الممرضة بمستشفى صدر بنى سويف، تهانى بكر على نعمان، والتى وافتها المنية بعناية مستشفى الواسطى المركزى إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وعلى صعيد آخر، أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بنى سويف أنه سيتم تنفيذ الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 14 إلى 18 مارس الجاري وتشمل إدارات الفشن ،الواسطي اهناسيا ،سمسطا فيما تبدأ المرحلة الثانية من 21 حتى 25 مارس وتشمل إدارات بني سويف ، ناصر،ببا ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحه الإنجابية، فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها.