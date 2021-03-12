شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة ينعى الحاجة زينب المتبرعة بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والآسى، السيدة زينب مصطفى الشهيرة إعلامياً بالحاجة زينب التى تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان خير نموذج للمرأة المصرية التى تساند وتدعم وطنها واصبحت مصدر إلهام للعديد من السيدات.

وتقدم المجلس القومى بخالص التعازى لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

يذكر أن السيدة زينب مصطفى الشهيرة إعلامياً بالحاجة زينب التى تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر، كانت من أوائل المتبرعين لصندوق تحيا مصر فور الإعلان عنه، حيث قامت ببيع قرطها الذهبي والذى بلغ ثمنه 370 جنيها لصالح الصندوق، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استقبالها بمقر رئاسة الجمهورية وتكريمها.